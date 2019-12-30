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Büyükşehir Belediyesi’nde peş peşe yaşanan ölüm haberleriyle sarsıldı. Geçen hafta içerisinde Sakarya Akyazı İlçesi’nde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü'nde Uluslararası Öğrenciler Birim sorumlusu Muhammet Yaman’ın ardından dün akşam da Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Halit Bostan hayatını kaybetti. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde oturan 57 yaşındaki Bostancı geçtiğimiz ekim ayında geçirdiği beyin kanaması sonrasında özel bir hastanede yoğun bakın ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Bostancı, bugün (pazartesi) öğle namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.