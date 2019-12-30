Kamuya borcu olanlar müjde!

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Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı..
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6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere Yüzde 1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirilmiş oldu. Söz konusu Karar'da şu ifadeler yer aldı:

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir".

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