Kamuya borcu olanlar müjde!

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere Yüzde 1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirilmiş oldu. Söz konusu Karar'da şu ifadeler yer aldı:
"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir".
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz