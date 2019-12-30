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Yılbaşından önce kuru yemişe zam!

Yılbaşında vatandaşların en çok tükettiği kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam geldi. TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, halkın kuru yemişi çok pahalı tüketmek zorunda kaldığını dile getirdi...
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Yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi kuru yemişte fiyatlar kontrolden çıktı. Başta yer fıstığı ve Antep fıstığı olmak üzere birçok kuru yemişte devletin sessiz kalması, stokçuların da aşırı kâr hırsı yüzünden fiyatlar yüzde 80-90'lara varan oranlarda zamlandı.

STOKÇULAR DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR

Tüm Kuru yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, halkın kuru yemişi çok pahalı tüketmek zorunda kaldığını, devletin küçük bir müdahalede bulunması halinde fiyatların normal seviyesine düşeceğini söyledi. Karaman, kuru yemişi çiftçiden ucuz fiyata satın alıp piyasaya vermeyerek fiyatları yükselten stokçuların bankalardan 10 kat daha fazla para kazandıklarını bildirdi.

Başkan Karaman, özellikle yılbaşı öncesinde kuru yemiş piyasasında yaşanan aşırı fiyat artışlarını değerlendirirken, kuru  yemişte dolara bağlı normal bir fiyat artışı olduğunu, ancak bazı ürünlerdeki aşırı fiyat artışının stokçuların aşırı kâr hırsından kaynaklandığını açıkladı.

Karaman, yer fıstığı fiyatlarının normal olması gerekenden yüzde 80-90 daha zamlı fiyatlarla satıldığını, bunun da tek sebebinin ürünü piyasaya vermeyerek depolarda saklayan stokçular olduğunu söyledi.

REKOLTE KAYBI YAŞANMADI

Karaman, bu yıl yer fıstığında herhangi bir üretim düşüşü olmadığı halde stokçuların yüksek gümrük duvarlarını fırsat bilip ürünü depolara kaldırdığını bu yüzden fıstık fiyatlarının 32 liraya tırmandığını anlatırken, gümrük duvarlarının 3 aylığına sıfırlanması halinde stokçuların oyununun bozulacağını ve bir anda piyasaya yeterli fıstık sürüleceği için fiyatların normale döneceğini bildirdi. Karaman, Antep fıstığında ise üretimin yetersizliği ve stokçuların bu ürünleri erkenden depolara kaldırmaları yüzünden fiyatlarda yüzde 90'lara varan artışlar olduğunu belirtti. Antep fıstığında ithalat yasağı olduğuna işaret eden Karaman, yasağın kaldırılıp ithalata 3 ay geçici izin verilmesi halinde iç piyasanın ihtiyacı olan  miktarın yakalanacağını, böylece fiyatların düşeceğini kaydetti.

EK VERGİLER ETKİLİ OLUYOR

TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, bu iki ürünün dışında badem, ceviz ve kaju gibi kuru yemiş ürünlerinde ise ABD'ye misilleme olarak uygulanan yüzde 10 oranındaki ek ithalat vergisinden kaynaklanan yüksek fiyatların oluştuğunu belirtti. Ek vergiler nedeniyle bu ürünlerde kaçakçılığın da başladığını anlatan Karaman, ABD'ye uygulanan ek verginin bu üç ürün için kaldırılması talebinde bulundu.(Sözcü)

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