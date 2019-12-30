Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:51 TSİ- Gündem G: Bugün 10:06 TSİ

 Kocaeli’de 550 belediye personeli kar ile mücadele ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeni ile kapanan yolların açılması ve tuzlama çalışmaları kapsamında 550 personel ve 225 araçla çalışma yapıyor.
mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın ardından İstanbul ve çevresi için beklenen kar  Kocaeli’de de etkili olmaya başladı. Kentin alçak kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı 550 personel ve 225 araçla teyakkuza geçti. Ekipler, İzmit ilçesi Umuttepe, Kartepe Kayak Merkezi yolu, Gölcük Erikli Tepe Tabiat Parkı yolu, Başiskele Aytepe, Gebze Pelitli, Körfez İlimtepe-Belen yolu başta olmak üzere şehrin birçok noktasında tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün 09:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'e ilk kar düştü mask
İzmit'e ilk kar düştü
Anket sonuçları açıklandı! Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır? mask
Anket sonuçları açıklandı! Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır?
O dizideki sahne olay yarattı mask
O dizideki sahne olay yarattı
Umuttepe beyaza büründü mask
Umuttepe beyaza büründü
Goodyear, aynı masaya oturmayacak! mask
Goodyear, aynı masaya oturmayacak!
Kocaelili başkan yardımcısı hayatını kaybetti mask
Kocaelili başkan yardımcısı hayatını kaybetti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL