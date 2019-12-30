Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:58 TSİ- Gündem G: Bugün 10:08 TSİ

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi!

Gölcük’te kırmızı ışık yanarken trafik kurallarına uyan köpekler, yeşil ışık yanana kadar yolun karşısına geçmedi. Yaya geçidinde köpeklerle birlikte bekleyen bazı vatandaşlar ise kuralları ihlal ederek yolun karşısına geçmeye çalıştı.
mask

Gölcük Mobil Işıklar mevkiinde kırmızı ışıkta vatandaşlarla birlikte yeşil ışığın yanmasını bekleyen köpekler, trafik kuralını ihlal etmedi. Bu durumu gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, köpekler vatandaşların ilgi odağı oldu. Aynı anda bazı vatandaşlar ise kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yeşil ışık yandığında vatandaşların yanında yolun karşısına çıkan köpekler bazı vatandaşlara örnek oldu. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen bazı vatandaşlar “Trafik ışıklarına tüm sürücüler gibi vatandaşlar da uymalı. Sokak köpeklerinin kırmızı ışıkta bekleyip, yeşil ışıkta yolun karşısına geçmesi bazı kişilere de örnek olmalı. Bizim için güzel bir görüntüydü” ifadelerini kullandı.

Bugün 09:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
İzmit'e ilk kar düştü mask
İzmit'e ilk kar düştü
Anket sonuçları açıklandı! Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır? mask
Anket sonuçları açıklandı! Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır?
O dizideki sahne olay yarattı mask
O dizideki sahne olay yarattı
Umuttepe beyaza büründü mask
Umuttepe beyaza büründü
Goodyear, aynı masaya oturmayacak! mask
Goodyear, aynı masaya oturmayacak!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL