Köpekten insanlara trafik ışığı dersi!

Gölcük Mobil Işıklar mevkiinde kırmızı ışıkta vatandaşlarla birlikte yeşil ışığın yanmasını bekleyen köpekler, trafik kuralını ihlal etmedi. Bu durumu gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, köpekler vatandaşların ilgi odağı oldu. Aynı anda bazı vatandaşlar ise kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yeşil ışık yandığında vatandaşların yanında yolun karşısına çıkan köpekler bazı vatandaşlara örnek oldu. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen bazı vatandaşlar “Trafik ışıklarına tüm sürücüler gibi vatandaşlar da uymalı. Sokak köpeklerinin kırmızı ışıkta bekleyip, yeşil ışıkta yolun karşısına geçmesi bazı kişilere de örnek olmalı. Bizim için güzel bir görüntüydü” ifadelerini kullandı.