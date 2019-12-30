Muhtar istedi büyükşehir yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , Hatipköy Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy’un 61 numaralı hat hakkındaki ek sefer talebine kayıtsız kalmadı. Ulaşım ve Trafik Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen ilave otobüs seferleri kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu.

10 EK SEFER

UlaşımPark A.Ş. , Kulfallı - Bilim Merkezi güzergahında hizmet sağlayan hat 61’e özellikle yoğun saatlerde geçerli olmak üzere toplamda 10 sefer eklendiğini duyurdu. Sabah 07.00 – 08.00 arası 15 dakikada bir, akşam 16.00 – 18.00 arası da 15 dakikada bir olmak üzere toplam 10 sefer ilave edildi.

TOPLAM 72 SEFER

Hat 61 özellikle Kulfallı ve Hatipköy’de ikamet eden vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılmakta. Toplamda hafta içi 72 sefer yapan otobüs vatandaşları gitmek istedikleri yere ulaştırıyor. Akçaray ile direkt bağlantısı da olan hat 61 vatandaşların tramvay duraklarına erişimlerinde büyük kolaylık sağlıyor.

TAHİR BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli’nin en genç kadın Muhtarı olma özelliğini taşıyan Hatipköy Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç .Dr. Tahir Büyükakın’a hat 61’e yapılan düzenlemeden dolayı teşekkür etti. Muhtar Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdikleri hizmetlerden çok memnun olduklarını da sözlerine ekledi.