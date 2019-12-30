Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:02 TSİ- Gündem G: Bugün 10:05 TSİ

Muhtar istedi büyükşehir yaptı

Hatipköy Muhtarı Aksoy’un ek sefer talebine Büyükşehir ekipleri kayıtsız kalmadı
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , Hatipköy Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy’un 61 numaralı hat hakkındaki ek sefer talebine kayıtsız kalmadı. Ulaşım ve Trafik Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen ilave otobüs seferleri kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu.                                  

10 EK SEFER

UlaşımPark A.Ş. , Kulfallı - Bilim Merkezi güzergahında hizmet sağlayan hat 61’e özellikle yoğun saatlerde geçerli olmak üzere toplamda 10 sefer eklendiğini duyurdu. Sabah 07.00 – 08.00 arası 15 dakikada bir, akşam 16.00 – 18.00 arası da 15 dakikada bir olmak üzere toplam 10 sefer ilave edildi.

TOPLAM 72 SEFER

Hat 61 özellikle Kulfallı ve Hatipköy’de ikamet eden vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılmakta. Toplamda hafta içi 72 sefer yapan otobüs vatandaşları gitmek istedikleri yere ulaştırıyor. Akçaray ile direkt bağlantısı da olan hat 61 vatandaşların tramvay duraklarına erişimlerinde büyük kolaylık sağlıyor.

TAHİR BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli’nin en genç kadın Muhtarı olma özelliğini taşıyan Hatipköy Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç .Dr. Tahir Büyükakın’a hat 61’e yapılan düzenlemeden dolayı teşekkür etti. Muhtar Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdikleri hizmetlerden çok memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

Bugün 10:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
İzmit'e ilk kar düştü mask
İzmit'e ilk kar düştü
Anket sonuçları açıklandı! Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır? mask
Anket sonuçları açıklandı! Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır?
O dizideki sahne olay yarattı mask
O dizideki sahne olay yarattı
Umuttepe beyaza büründü mask
Umuttepe beyaza büründü
Goodyear, aynı masaya oturmayacak! mask
Goodyear, aynı masaya oturmayacak!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
AVM tuvaletinde sapık skandalı! mask
AVM tuvaletinde sapık skandalı!

GALERİ

İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL