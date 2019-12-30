Ispartalılar tekrar Ali Aydemir dedi

Kocaeli de 8 yıldır faaliyetlerini yürüten Kocaeli Ispartalılar Kültür ve Dayanışma Derneği genel kurulu, üyelerin katılımıyla İzmit merkezde bulunan dernek salonunda gerçekleşti. Toplantıda 2018-2019 faaliyet ve denetleme raporlarının okunup oylanarak ibra edildi. Başkanlık seçimine gidilirken, başkanın yanı sıra başkan yardımcıları, sekreter ve üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir tekrar başkanlığa seçildi. Alpay Tamer Ertürk ve Şerafettin Yıldız başkan yardımcısı olurken, Alper Bayrak dernek sekreteri, Merve Ertuğrul Alper, Soner Tokat ve Şerife Demiralay Yaşar ise yönetim kurulu üyesi seçildi. Hasan Karabay, Engin Alper ve Abdurrahman Ulu ise denetleme kuruluna seçildiler.

Tekrar başkan seçilen Ali Aydemir; Isparta’mızı Kocaeli’de temsil etmeye devam edecekleri için mutlu olduğunu, Isparta’nın güllerini ve lavantalarını tanıtmak için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür eden Aydemir Kocaeli’de bulunan tüm Ispartalıları derneğe üye olmaya davet etti.