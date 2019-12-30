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İzmit Belediyesi afiş kirliliğine geçit vermiyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz ve mevzuata aykırı broşür dağıtmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden güzellik merkezleri ile ilgili denetimlerini titizlikle sürdürüyor.
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İzmit Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetleri dikkate alarak kendilerini rahatsız ederek, broşür dağıtan güzellik merkezleri ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.

YAYA YOĞUNLUĞU OLAN BÖLGELERE SIKI TAKİP

Kent merkezinde yaya yoğunluğunun yaşandığı kesimlerde gerçekleştirilen denetimlerde; izinsiz broşür veya el ilanı dağıtıp, vatandaşları rahatsız eden güzellik merkezleri ile ilgili kontroller gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda uyarıları dikkate almayıp güzellik merkezleri ile ilgili broşürleri vatandaşı rahatsız etmek suretiyle dağıttığı tespit edilen 4 şahsa Kabahatler Kanunu’na istinaden gerekli işlemlerin yapıldığına işaret edildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen broşür dağıtımına kesinlikle izin vermeyeceklerini ve vatandaşın rahatı ve huzuru için denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini belirttiler.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ DE OLUŞTURUYOR

Ayrıca yetkililer bazı iş yerleri ile ilgili gelişigüzel dağıtılan el ilanı ve broşürler yerlere atılıp görüntü kirliliğine de neden oluyor. Bu konuda iş yeri yetkililerinin daha dikkatli ve duyarlı olacaklarına inandıklarını söylediler.

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