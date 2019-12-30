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Paravan galeri kurup 25 milyonluk vurgun yaptılar

Kocaeli ve Bursa’da açtıkları paravan galeri şirketleri üzerinden 25 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi, 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli ve Bursa illerinde birçok vatandaşın polise yaptığı şikayette aracını sattığı galeri tarafından dolandırdıklarını beyan etmeleri üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı şahısların vatandaşları dolandırmak amacıyla oto galeri açtıkları, almış oldukları araçların sahiplerine bir miktar nakit verip kalanı için senet düzenledikleri, ancak aracın devrini almayıp yerine vekalet aldıkları, senetlerin ödeme günü yaklaştığında ise işyerlerini boşaltıp kaçtıkları ve bu yöntemle gelir elde ettikleri tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

2018 ve 2019 yılları arasında Kocaeli ve Bursa illerinde meydana gelen 43 ayrı Nitelikli Dolandırıcılık olayının failleri olarak tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla 24 Aralık 2019 günü Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray illerinde  düzenlenen operasyonlarda R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgili bir şüphelinin daha önce benzer bir suçtan yakalanıp tutuklandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda sim kart, senet, araç satış sözleşmesi, araç kiralama sözleşmesi, kartvizit, şirket kaşesi, 9 Adet cep telefonu, 2 Adet Bilgisayar ve müştekilere ait çok sayıda vekaletname ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ayrıca yürütülen planlı operasyon süresince şüpheliler tarafından satışı yapılmak istenen 24 araca satış yapılamaması için satılamaz şerhi konularak vatandaşların mağdur olmaları engellendi. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan araştırmalarda aynı tür olayları daha önce de farklı tarihlerde ve illerde de gerçekleştirdikleri tespit edilirken, şüphelilerin Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Bursa illerinde 400’ün üzerinde aracın satışını yapmak için vekalet aldıkları belirlendi. Şüpheli şahısların geçmişe dönük yaptıkları işlemlerin incelemelerine devam edildiği öğrenilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 10:54 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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