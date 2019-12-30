CHP Körfez İlçe Kongresi, Pazar günü Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Bülent Yıldız ve Şengül Yurt aday oldu. Seçimden önce Bülent Yıldız, saygı gereği mevcut başkan Dağdeviren’in elini öptü… Bu el öpme kendisine uğurlu gelmiş olacak ki, seçimi 15 oy farkla kazandı. Yıldız seçimi kazanınca, seçimden sonra Bülent Bey el öptü, seçimi kazandı şeklinde konuşuldu…
Bugün 11:04 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:34 TSİ
El öptü, seçim kazandı
CHP Körfez İlçe Kongresi'nde seçimden önce mevcut başkan Cavit Dağdeviren'in saygı gereği elini öpen Bülent yıldız seçimi kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz