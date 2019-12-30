El öptü, seçim kazandı

CHP Körfez İlçe Kongresi, Pazar günü Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Bülent Yıldız ve Şengül Yurt aday oldu. Seçimden önce Bülent Yıldız, saygı gereği mevcut başkan Dağdeviren’in elini öptü… Bu el öpme kendisine uğurlu gelmiş olacak ki, seçimi 15 oy farkla kazandı. Yıldız seçimi kazanınca, seçimden sonra Bülent Bey el öptü, seçimi kazandı şeklinde konuşuldu…