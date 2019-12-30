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Ford’dan meslek liselerine dev destek

Otomotiv sektörünün lider markası Ford, meslek liselerine yönelik sürdürdüğü destek programına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kamyon bağışlandı

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Türkiye’nin kalkınmasına destek vermek amacıyla farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yürüten Ford Otosan, liselerin motor ve teknik bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla 80 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yeni nesil teknolojilerle donatılmış araçlar bağışladığı projesini hız kesmeden sürdürüyor. Şirketin 80 araç bağışlayacağı projede; son olarak 25 Aralık Çarşamba günü Ford Trucks İskenderun Ovalı Bayii iş birliği ile İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Ford Cargo 3530 D LR 6X4 model bir kamyon bağışlandı.

“EĞİTİMİN ÖNEMİMİN FARKINDAYIZ”

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen teslimat töreninde konuşan Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, “Ford Otosan olarak, sektörümüzün dünya çapında rekabet edebilmesinin kalifiye çalışanlar yetiştirerek ve eğitime yatırım yaparak gerçekleşeceğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu bilinçle liselerin motor ve teknik bölümlerinin geliştirilmesi, buradaki öğrencilerimizin sadece teorik değil, pratikte de uygulamalı eğitimlerle inovatif bakış açısını geliştirmelerini arzu ediyoruz” dedi. 

 “GENÇLERİ TEŞVİK EDİYORUZ”

 Sözlerine devam eden Hoşgören, “Geçtiğimiz yıl, Türkiye’nin dört bir yanındaki mesleki ve teknik liselerde öğrencilerimizin en çok hayalini kurduğu uygulamalı eğitim konusunda seferberlik başlattık. Bu projeyle ana hedefimiz, meslek ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olanları kendi işlerini yapmaları konusunda cesaretlendirmek ve gençlerin teknik uzmanlık konusundaki algısını iyileştirmek. Ayrıca, yetkili servislerimiz için eğitimli personel istihdamını sağlamak da çok önemli. Bu sebeple, projeyi sadece eğitim aşamasında bırakmıyor, eğitim alan öğrencilerimizi, Ford Trucks yetkili satıcı ve servislerinde istihdam etmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.  

 

Bugün 11:53 TSİ - Ekonomi

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