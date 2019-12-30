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Kocaman: 2019, esnaflar için iyi geçmedi

Ekonomide geçirdiğimiz bir yıllık süre zarfı hakkında açıklamalarda bulunan Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, 2019 yılında, esnaf ve sanatkârların beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi

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Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili ve Gölcük Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, geçtiğimiz yıla ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnafları, AVM’lerin haksız rekabetinden koruyacak perakende yasasının henüz istenilen şekilde yürürlüğe girmediğini belirten Kocaman, “2019 yılı esnaf ve sanatkârlarımızın beklentileri doğrultusunda geçmedi. Esnafımızı zincir market ve AVM’lerin haksız rekabetinden koruyacak olan Perakende Yasası’ndaki düzenlemeler henüz yapılmadı. Dolayısıyla esnafımızın en büyük sorunu olan haksız rekabet bir türlü önlenemedi. Esnaf ve sanatkârlarımızın haksız rekabetten korunması bir sonraki yıla bırakılmamalı. 2020 yılında zaman kaybedilmeden Perakende Yasası güncellenmeli. Esnafımızın korunması doğrudan halkın ve ekonomimizin korunması demektir” dedi.

“YENİ YILDA SESİMİZE KULAK VERİLMELİ”

2020 yılında esnafların talepleri ve istekleri doğrultusunda perakende yasasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Kocaman, “Perakende ticaretinin düzenlemesi için yaklaşık beş yıl önce yürürlüğe giren Perakende Yasası, esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetini önleme noktasında yeterli değil. AVM ile zincir mağazalar, plansız ve kontrolsüz bir şekilde şehir merkezinde ve mahalle aralarında çoğalmaya devam ediyor. Bu kuralsız açılışlar, yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturarak hem esnafımız hem de AVM ile zincir mağazaların kendilerini olumsuz etkileyerek biri diğerinin kapanmasına yol açıyor. Bunun önüne geçmek için 2020 yılında Perakende Yasası esnafımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmelidir” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:55 TSİ - Ekonomi

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