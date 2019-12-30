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Darıca’ya prestijli caddeler geliyor

Darıca İstasyon Mahallesi’nde esnaf ile bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnafın yüzünü güldürecek projeler hayata geçireceklerini söyledi

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İstasyon Caddesi esnafını ziyaret etti. Ziyarette esnafın yüzünü güldürecek çalışmaları hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Bıyık, prestij cadde uygulamalarıyla Darıca’nın çehresini değiştireceklerini söyledi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Bıyık, “Darıca’da esnafımızın güçlü olmasını istiyoruz. Mutlu Darıca için çalışıyoruz. Esnafımızın bizden beklentilerini iyi biliyoruz. Darıca’nın özellikle ana caddelerinde prestijli cadde uygulamasını hayata geçirmek istiyoruz. Prestijli caddelerimizle Darıca daha güzel bir görünüme kavuşacak. Işıklandırmasıyla, kaldırımlarıyla, çöplerin yer altına alınmasıyla caddeler daha modern ve ilçemize yakışır bir hale gelecek” dedi.

Bugün 11:57 TSİ - Ekonomi

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