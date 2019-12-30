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Panasonic’e gönüllülük ödülü

Elektronik eşya üreticiliğinin küresel markası Panasonic, kendi alanındaki başarılarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor

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Dünyada her geçen gün artan gönüllülük yaklaşımlarına, sektörlerin lider markaları da eşlik ediyor. Bu kapsamda Japon elektronik eşya üreticisi Panasonic’in Life Solutions Türkiye Gönüllüleri, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından verilen en başarılı gönüllülük programı ödülüne de layık görüldü. Kuruluşun gönüllüleri; “Meslek Eğitimine Destek” Koçluk Programı, köy okulları için kampanyalar, Give Gain Çalışan Gönüllülüğü Günleri, ağaçlandırma projeleri, kan bağışı kampanyaları, geri dönüşüm projeleri, İstanbul Maratonu’nda sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gibi projelere ve daha birçok projeye aktif rol alarak katkı sağladı.

  “GÖNÜLÜLLÜK KAVRAMI ÇOK DEĞERLİ”

 Aldıkları ödül hakkında açıklamalarda bulunan Panasonic Life Solutions Türkiye İK ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu, “Panasonic Life Solutions Türkiye olarak, tüm faaliyetlerimizi ‘Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’ hedefi ile yürütmekteyiz. Çalışanlarımızın gönüllülük projelerinde yer almasını teşvik etmekteki amacımız ise topluma, dünyamıza ve sürdürülebilir geleceğe karşı olan bireysel sorumluluklarının farkındalığını sağlamaktır. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarımızı gerçekleştirmeye katkı sağlamasını da hedeflediğimiz gönüllülük programlarının ayrıca, çalışanlarımızın içsel motivasyonunu artıran, aidiyet duygularına değer katan çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Bugün 11:58 TSİ - Ekonomi

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