Aysun Arifoğlu, Artvinliler Derneği'ne üye oldu

Koza, Üzülme ve Güneş Yeniden Doğacak adlı kitapları ile başarı basamaklarını tırmanan Aysun Arifoğlu Tekin, Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği’ne üye oldu. Üyelik formunu Dernek Başkanı Nihat Tekgümüş’e teslim eden Arifoğlu, yaptığı açıklamada; derneğe üye olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Üyelik formunu kayda alan Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Tekgümüş ise Arifoğlu’na hoş geldin dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz