Gölcüklü minikler, sertifikalarını aldı

Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü, özellikle anaokulu çağındaki öğrencilerin temel beslenme konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim programı düzenledi. 10 hafta süren ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Eda İlhan Tekin’in verdiği eğitimlere yüzlerce anaokulu öğrencisi katılım gösterdi. Projenin bitiminin ardından da sertifika töreni düzenlendi.
YOĞUN KATILIM
Minikler için düzenlenen sertifika dağıtım törenine, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, İlçe Sağlık Müdürü Sabri Medişoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu Şube Müdürü Abdülhalik Köse ve Yakup Alptekin, Diyetisyen Eda İlhan Tekin ve ilçede görev yapan anaokulu müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından geçilen programda, çocuklar tarafından sergilenen gösteriler büyük beğeni topladı.
TEKİN’E TEŞEKKÜR EDİLDİ
Eğitimler boyunca en çok emek sarf edenlerden biri olan Diyetisyen Eda İlhan Tekin de unutulmadı. Yunus Emre Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Tekin’e çiçek vererek teşekkür etti. Çocuklara sertifikalarının takdim edilmesi ile devam eden tören, yöresel ürünlerin sergilendiği salonun gezilmesi ile sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz