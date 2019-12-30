Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanifi Akbulut ve beraberindeki heyet, önceki gün Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, ilimizde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulundular. Vali Aksoy ise Türkiye Gençlik Vakfının gençlerimiz için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanifi Akbulut ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi. .
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TÜGVA’dan Aksoy’a ziyaret
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanifi Akbulut ve beraberindeki heyet, önceki gün Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, ilimizde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulundular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz