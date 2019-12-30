TÜGVA’dan Aksoy’a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanifi Akbulut ve beraberindeki heyet, önceki gün Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, ilimizde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulundular. Vali Aksoy ise Türkiye Gençlik Vakfının gençlerimiz için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanifi Akbulut ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi. .