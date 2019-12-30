Çayırova Belediyesi Tiyatro Okulu’nda teorik ve uygulamalı eğitimler başladı. Hale Üstün, Hakan Güneri ve Behruz Firuzment gibi usta tiyatrocuların nezaretinde eğitimlerin başladığı ilk haftada yoğun talep gören Tiyatro Okulu, gençlerin sanatsal alanda gelişmelerine önemli katkı sunacak. Tiyatro Okulu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde kış mevsimi boyunca eğitimlerine devam edecek. Çayırova Belediyesi’nin bu alanda verdiği eğitimlerden çok memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti.
Bugün 12:07 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:09 TSİ
Tiyatro okulunda eğitimler başladı
Çayırova Belediyesi Tiyatro Okulu’nda teorik ve uygulamalı eğitimler başladı. Hale Üstün, Hakan Güneri ve Behruz Firuzment gibi usta tiyatrocuların nezaretinde eğitimlerin başladığı ilk haftada yoğun talep gören Tiyatro Okulu, gençlerin sanatsal alanda gelişmelerine önemli katkı sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz