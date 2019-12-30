Büyükşehir o taksi durağını kiraya veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 41 Burda AVM önünde bulunan taksi durağını ihale ile kiraya verecek. Toplam 8 adet ticari taksiden oluşan durak yeri 5 yıl süre ile kiraya verilecek. İhale 8 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz