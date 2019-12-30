Hürriyet o ödüle layık görüldü

150 bin civarında metal işçisini yakından ilgilendiren MESS toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, görüşmelerde önemli bir rol üstlenen DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası 20’inci Genel Kurulu Kartal Titanic Otel’de gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de özel davetli olarak katıldığı Genel Kurul’da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Talat Çelik, DİSK yönetim kurulu üyeleri, Sendika Başkanları ve çok sayıda işçi katıldı.

ONURLA KABUL EDİYORUM

Hem milletvekilliği hem de belediye başkanlığı görevinde işçinin ve emekçinin yanında olmasından ötürü, özellikle POSCO işçisine yönelik destekleriyle dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e sendika tarafından Emek Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun elinden alan Başkan Hürriyet, “Öncelikle bu ödülü büyük bir gururla ve onurla kabul ediyorum. Tabi ki asıl mücadelede sizler varsınız. Asıl ödülü sizler işçi sınıfı olarak hak ediyorsunuz. Bu vesileyle bütün işçi sınıfına, bütün emekçi kardeşlerime selam olsun. Emeği için, ekmeği için, alın teri için direnen işçi kardeşlerime selam olsun” dedi.

HER DAİM YANINIZDAYIM

İşçilerin mücadelesinin kendilerinin de mücadelesi olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Her daim en içten duygularımızla yanınızda olacağız. Hem bir işçi babanın çocuğu olarak hem de yıllarca tekstil fabrikalarında çalışmış bir işçi kardeşiniz olarak sizlerle dayanışma içerisinde olacağım. Genel kurulunuz hayırlı ve uğurlu olsun. Güzellikler getirsin. Dayanışmanız ve birliğiniz hep daim olsun. Yolunuz açık olsun, mücadeleniz hep var olsun” şeklinde konuştu.