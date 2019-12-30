Kocaelispor-Samsunspor(Bitti)

Kocaelispor, Antalya'da bugünkü hazırlık maçında Samsunspor'la karşılaştı
Dk. 9 Samsun atak... İlyas Kubilay ceza sahasına sokuldu şut az farkla dışarıya
Dk.13 Samsun atak. Halil çolak soldan orta şut karışımı vuruş üstten dışarıya
1-0
Yakup dk 20
Ceza sahası Dışından sol ayak plase sağdan nefis gol
Dk.30 Samsun atak İlyas kubilay yavuz şut yerden sekti ercüment soluna uzandı köşe vuruşu
Dakika 37 Kocaelispor atak geliştirdi... Talha ceza sahası dışı şutladı, üstten farklı şekilde dışarıya çıktı.
Dakika 39 Samsun atak ramazan soldan ceza sahasına pas.. Erdinç araya girdi göğüs pas kaleci ercümentte kaldı
Dakika 40 Serdar ümit uzun pas Alihan topu Rakibinden kurtardı ceza sahası içine girdi çaprazdan kaleye şut çekti top kalecide kaldı
Dakika 39 Samsun atak ramazan soldan ceza sahasına pas.. Erdinç araya girdi göğüs pas kaleci ercümentte kaldı
Dakika 40 Serdar ümit uzun pas Alihan topu Rakibinden kurtardı ceza sahası içine girdi çaprazdan kaleye şut çekti top kalecide kaldı
Birinci yarı bitti
İkinci yarı başladı.
Talha çıktı Gökdeniz girdi...
Erdem avea: 2-0
Alihan'ın pasıyla Süleyman harika bir gole imza attı.
dk.52 gol... 2-0... Alihan'ın pasıyla Süleyman harika bir gole imza attı...
Dk. 60 Mesut çıktı sefa girdi
Dk. 70 Yakup çıktı cihat girdi
Dakika 72 Sefa şutladı, top Samsun kalesinin üstünden avuta çıktı.
dk.52 gol... 2-0... Alihan'ın pasıyla Süleyman harika bir gole imza attı...
Dk. 60 Mesut çıktı sefa girdi
Dk. 70 Yakup çıktı cihat girdi
Dakika 72 Sefa şutladı, top Samsun kalesinin üstünden avuta çıktı.
Dakika 77 guido Koçer şut Ercümentte kaldı
2-1
samsun galip...
Dakika 80 Samsun’da Atabey karambol kale ağzında dokundu ve takımını öne geçirdi: 2-1
Dakika 80 Alihan çıktı Gökay girdi
2-2 oldu geliyor
Dakika 85 Samsun da Gökhan Alsa’nın şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı
Dakika 90 Semih çıktı Yiğit Canguru girdi
KOCAELİSPOR İLK 11
Ercüment
Semih
Erdinç
Taha
Batuhan
Kemalcan
Mesut
Alihan
Burak
Süleyman
Yakup
Serdar
Ümit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz