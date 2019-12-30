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Kocaelispor-Samsunspor(Bitti)

Kocaelispor, Antalya'da hazırlık maçında Samsunspor'la karşılaştı
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Kocaelispor, Antalya'da bugünkü hazırlık maçında Samsunspor'la karşılaştı

Dk. 9 Samsun atak... İlyas Kubilay ceza sahasına sokuldu şut az farkla dışarıya

Dk.13 Samsun atak. Halil çolak soldan orta şut karışımı vuruş üstten dışarıya

1-0

Yakup dk 20

Ceza sahası Dışından sol ayak plase sağdan nefis gol

Dk.30 Samsun atak İlyas kubilay yavuz şut yerden sekti ercüment soluna uzandı köşe vuruşu

Dakika 37 Kocaelispor atak geliştirdi... Talha ceza sahası dışı şutladı, üstten farklı şekilde dışarıya çıktı.

Dakika 39 Samsun atak ramazan soldan ceza sahasına pas.. Erdinç araya girdi göğüs pas kaleci ercümentte kaldı

Dakika 40 Serdar ümit uzun pas Alihan topu Rakibinden kurtardı ceza sahası içine girdi çaprazdan kaleye şut çekti top kalecide kaldı

Dakika 39 Samsun atak ramazan soldan ceza sahasına pas.. Erdinç araya girdi göğüs pas kaleci ercümentte kaldı

Dakika 40 Serdar ümit uzun pas Alihan topu Rakibinden kurtardı ceza sahası içine girdi çaprazdan kaleye şut çekti top kalecide kaldı

Birinci yarı bitti

İkinci yarı başladı.

Talha çıktı Gökdeniz girdi...

Erdem avea: 2-0

Alihan'ın pasıyla Süleyman harika bir gole imza attı.

dk.52 gol... 2-0... Alihan'ın pasıyla Süleyman harika bir gole imza attı...

Dk. 60 Mesut çıktı sefa girdi

Dk. 70 Yakup çıktı cihat girdi

Dakika 72 Sefa şutladı, top Samsun kalesinin üstünden avuta çıktı.

dk.52 gol... 2-0... Alihan'ın pasıyla Süleyman harika bir gole imza attı...

Dk. 60 Mesut çıktı sefa girdi

Dk. 70 Yakup çıktı cihat girdi

Dakika 72 Sefa şutladı, top Samsun kalesinin üstünden avuta çıktı.

Dakika 77 guido Koçer şut Ercümentte kaldı

2-1

samsun galip...

Dakika 80 Samsun’da Atabey karambol kale ağzında dokundu ve takımını öne geçirdi: 2-1

Dakika 80 Alihan çıktı Gökay girdi

2-2 oldu geliyor

Dakika 85 Samsun da Gökhan Alsa’nın şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı

Dakika 90 Semih çıktı Yiğit Canguru girdi

KOCAELİSPOR İLK 11

Ercüment

Semih

Erdinç

Taha

Batuhan

Kemalcan

Mesut

Alihan

Burak

Süleyman

Yakup

Serdar

Ümit

Bugün 14:00 TSİ - Spor

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