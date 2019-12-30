Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, yılın son günlerinde karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışının iyice bastırmasıyla adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eriklitepe'de bungalov tipi evleri içinde barındıran belediyeye ait tesiste konaklama yapılabiliyor. Ayrıca Eriklitepe'de yürüyüş parkurları cafe ve restaurantlarda mecvut.
Bugün 13:48 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:34 TSİ
Eriklitepe'den kartpostallık görüntüler
Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, yılın son günlerinde karın düşmesiyle birlikte beyaza büründü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz