İzmit'te yeni yıl panayırı başladı!

İzmit Belediyesi ve İzmitli esnafların işbirliğinde düzenlenen Yeni Yıl Panayırı bugün İzmit Belediyesi önündeki Belsa Meydanı’nda başladı. Etkinlikte Hürriyet’e Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanı Necat Çakır, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya ve belediye çalışanları eşlik etti.

24 STANT AÇILDI

Esnafların ve vatandaşların kârlı alışveriş yapması adına İzmitli esnaflarla etkinliği organize eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet stantları ziyaret etti. Yeni yıla girerken esnafların da vatandaşlarda kârlı alışveriş yapsın diye hediyelik eşya konseptinin olduğu toplam 24 stant açıldı. Nostaljiyi yad etmek adına da Nostaljik kartpostal standı da mevcut. Belediye önünde kurulan toplam 24 stantın 5’i ise İzmit Belediyesi’ne ait. Uygun fiyatlarla, hediyelik eşya konseptine uygun olarak hazırlanan stantlarda, atkı bere, kitaplar, pişmaniye, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin Kocaelispor amblemli hediyelik ürünleri ve süs eşyalarının satışı yapılıyor. Etkinlik 30 Aralık Pazartesi 22.00 ve 31 Aralık Salı 01.00’a kadar toplam iki gün sürecek.

NOSTALJİK KARTPOSTALLAR ÜCRETSİZ

Yarışmaların, eğlencelerin, gösterilerin ve sokak etkinliklerinin de yapılacağı etkinlikte 31 Aralık Salı akşamı 22.30’da Retrobüs konseri de yapılacak.İzmit Belediyesi’ne ait olan toplam 5 stanttan 4’ünde İZMEK kursiyerlerinin el emeği ürünleri satışa sunuluyor. 1 stantta ise İzmit Belediyesi’nin PTT ile işbirliği yaparak hazırladığı, İzmit manzaralarından oluşan kartpostallar ve özel basım pulları vatandaşlar ücretsiz bir şekilde sevdiklerine gönderebilecek.

“TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ”

Panayır açılış konuşmasını yapan Başkan Hürriyet; “İstedik ki esnafımızla halkımızı buluşturalım. İstedik ki geçmişimizi yad edelim. Burada uygun fiyatlarla vatandaşlarımız alışveriş yaparak esnafımıza destek de olabilecek. Hem esnafımızın hem halkımızın yüzü gülsün istedik. Esnafımız ve halkımızın yeni yıla mutlu ve keyifli bir şekilde girmesi için bu etkinliği düzenledik. Esnaf stantlarımız da var İZMEK kursiyerlerimizn el emeğiyle ürünlerini satışa sunacağı stantlarımız da var. Ayrıca 31 Aralık akşamı 22.30’da Retrobüs konserimiz de olacak. Yeni yıla nasıl girerseniz öyle devam eder derler, istiyoruz ki tüm halkımız yeni yıla mutlu bir şekilde girsin ve mutlu bir yıl geçirsin. Yeni yıl kentimize, ülkemize bereketli gelsin. Buradan tüm halkımıza huzurlu mutlu bir yıl diliyorum” dedi.

AKAR: ESNAFLA HALKI BULUŞTURDU

Hürriyet’in ardında konuşan Milletvekili Haydar Akar; “Başkanımız alışveriş merkezlerinin esnafı zora düşürdüğü bu dönemde böyle bir etkinlik yaparak kent esnafını halkla buluşturdu. Herkesin faydalanacağı bir etkinlik organize etti. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza mutlu bir yıl diliyorum” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI:

30 Aralık Pazartesi:

12.30 - 13.00-2 Pişmaniye çekimi, sokak etkinlikleri, müzik dinletileri zumba etkinliği

31 Aralık Salı

12.00 : Stant açılışları, sokak etkinlikleri

16.00 : Pişmaniye çekimi, Pişmaniye yarışması

19.00 : Dans Gösterileri, İllüzyon gösterileri

19.20: Komedi, skeç, yarışma ve eğlenceler

20.15: Canlı tombala oyunu

20.45: Ateş Show ve Dijital Poi gösterisi

21.00: Müzik performans, lazer gösterileri

22.30 – 00.30 : Retrobüs Konseri