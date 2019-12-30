Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu açıklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 23 Aralık ile 29 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 208 gram esrar, 1 gram eroin, 136 gram skunk, 24 adet uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, bin 8 adet sentetik ecza ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.