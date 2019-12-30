Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:47 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:49 TSİ

Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu açıklandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 23 Aralık ile 29 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 208 gram esrar, 1 gram eroin, 136 gram skunk, 24 adet uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, bin 8 adet sentetik ecza ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bugün 14:47 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor taraftarı, kamyonun altında kaldı mask
Kocaelispor taraftarı, kamyonun altında kaldı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyolda kaza yaptı: 1 yaralı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyolda kaza yaptı: 1 yaralı
Patlayan lastiği kontrol ederken canından oldu mask
Patlayan lastiği kontrol ederken canından oldu
Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı mask
Masaj salonuna fuhuş baskını: 3 gözaltı
Sürücüsü rahatsızlanan otomobil, halk otobüsüne çarptı mask
Sürücüsü rahatsızlanan otomobil, halk otobüsüne çarptı
İnternet üzerinden müşteri bulan fuhuş çetesi tutuklandı! mask
İnternet üzerinden müşteri bulan fuhuş çetesi tutuklandı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL