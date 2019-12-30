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O mahalleden Bizans yapıları çıktı!

İzmit'te bir inşaat alanında yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen büyük bir yapının duvarları ortaya çıktı. İnşaat çalışmalarını durduran Kocaeli Müze Müdürlüğü inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, İzmit Cedit Mahallesi Tepeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir inşaat firması tarafından sokak üzerinde bulunan bir arazide apartman yapımı için çalışma başlatıldı. İnşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında ortaya duvar kalıntıları çıktı. Kazı çalışmasını durduran inşaat yetkilileri durumu hemen  Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde çıkan duvarın Bizans dönemine ait bir yapı olabileceği değerlendirildi.

İNŞAAT DURDURULDU, ARAZİ MÜHÜRLENDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde inşaat alanı mühürlendi. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından arazide kazı ve sondaj çalışmalarına başlanıldı. Yapılan çalışmalarda arazide bir yapıya ait duvarlar ortaya çıktı. Çalışmalar sonucunda arazide büyük bir yapının var olduğu gözlemlenebilir hale geldi. Yapılan incelemeler neticesi Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na rapor gönderildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun konuyla ilgili vereceği karar sonrasında büyük bir tarihi yapının olduğu değerlendirilen alanda çalışma başlatılacak.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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