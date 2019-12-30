Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:56 TSİ- Gündem G: Bugün 16:19 TSİ

İşçiye zam müjdesi!

Kocaeli’de belediye tarafından 50 işçiyi ilgilendiren yüzde 30’luk ücret artışı için imza atıldı
mask

Karamürsel Belediyesi’nde 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak ve 50 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu işçilere %30 ücret artışı yapılarak imza altına alındı. Karamürsel Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy’un görüşmeleri sonucunda işçiye %30 zam yapıldı. Sözleşme görüşmeleri sonunda konuşan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube başkanı İdris Ersoy; ‘’Bugün hem sendikamız hem işçilerimiz için önemli bir gün. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarının 2 katını aşkın bir ücret artışı ile toplu sözleşmenin imzalanmasını sağladığı için hem Karamürsel işçisi hem sendikam adına kendisine teşekkür ediyorum.’’ dedi. Toplu iş sözleşmesinin yeni yıla girmeden imzalandığı için mutlu olduğunu ifade eden, Başkan Yıldırım; toplu iş sözleşmesini yeni yıla girmeden bitirerek, birlikte ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için çalışan işçilerin emeğinin karşılığını vermek bizleri mutlu etti. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

Bugün 14:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket sonuçları açıklandı! Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır? mask
Anket sonuçları açıklandı! Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır?
AKP Kocaeli'de ihraç mask
AKP Kocaeli'de ihraç
Işık, 47 milyon Euro’nun ne olduğunu açıklamadı? mask
Işık, 47 milyon Euro’nun ne olduğunu açıklamadı?
Kocaeli'de yarın hava nasıl? mask
Kocaeli'de yarın hava nasıl?
Hürriyet o ödüle layık görüldü mask
Hürriyet o ödüle layık görüldü
CHP Dilovası'nda başkan belli oldu mask
CHP Dilovası'nda başkan belli oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL