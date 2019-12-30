İşçiye zam müjdesi!

Karamürsel Belediyesi’nde 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak ve 50 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu işçilere %30 ücret artışı yapılarak imza altına alındı. Karamürsel Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy’un görüşmeleri sonucunda işçiye %30 zam yapıldı. Sözleşme görüşmeleri sonunda konuşan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube başkanı İdris Ersoy; ‘’Bugün hem sendikamız hem işçilerimiz için önemli bir gün. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarının 2 katını aşkın bir ücret artışı ile toplu sözleşmenin imzalanmasını sağladığı için hem Karamürsel işçisi hem sendikam adına kendisine teşekkür ediyorum.’’ dedi. Toplu iş sözleşmesinin yeni yıla girmeden imzalandığı için mutlu olduğunu ifade eden, Başkan Yıldırım; toplu iş sözleşmesini yeni yıla girmeden bitirerek, birlikte ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için çalışan işçilerin emeğinin karşılığını vermek bizleri mutlu etti. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.