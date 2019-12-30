Yeni dönemde vatandaşlara hizmet etmek için hizmet aracı kiralamak yerine satın alma yoluna giden Başiskele Belediyesi, filosuna kattığı 12 çöp kamyonu, 2 yol süpürme aracı ve 1 adet çöp konteyneri yıkama aracı için belediye binası önünde tören düzenledi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen törene AKP Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dualarla kurdele kesiminin yapılmasının ardından Belediye Başkanı Özlü çöp kamyonunun direksiyonuna geçerek ilçede tur attı.

"KAYNAKLARI TASARRUFLU KULLANACAĞIMIZA SÖZ VERMİŞTİK"

Tanıtım töreninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Gönül belediyeciliği yaparken milletimizin kaynaklarını tasarruflu kullanacağımıza söz vermiştik. Yeni filomuzu bir ocak itibari ile kullanıma alacağız. Başiskele her geçen gün nüfusu artan bir ilçe. Biz de planlarımızı bu artışa göre yapıyoruz. Eşi benzeri olmayan ilçemizin güzelliklerini korumak için çalışıyoruz. Öz kaynaklarımızı kullanarak tasarruflar sağlamaya çalışıyoruz. Araçlarımız alırken en uygun fiyatlara almaya başardık. İller bankası, yani devletimizin bankası ile aldık. Bir ilçeden en zor görev Belediye başkanı olduğunu söylerler ama en büyük gayret temizlik işlerinin. Bu yeni araçlarında kendi malımız mı gibi kullanacağını eminim. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

"YENİ BİR HİZMETE TANIKLIK EDİYORUZ"

Özlü'nün ardından konuşan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Bugün mutlu bir ana tanıklık etmek için buradayız. Başiskele'mize hizmet etmek adına 14 aracımız hizmete girecek. İlimiz ilçemiz bize emanet. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Araçların hizmete girmesine sağlayan Yasin Özlüye ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi. AKP Milletvekili İlyas Şeker ise, “7 yıldızlı Başiskele’de yeni bir hizmete tanıklık ediyoruz. Gerçekten hizmet etmek AK Parti'nin görevi. Memleket sevgisi ile ülkeler dolaşan Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Kocaeli belediyecilikte bir örnek. Üzerine yenilerini koyarak çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.