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U14 Basketbol Ligi maçları nefes kesiyor

Yaklaşık iki hafta önce başlayan U14 Basketbol Ligi Kız maçları tüm hızıyla devam ediyor. Nefes Kesen 5’nci hafta maçları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 2 maçla devam etti