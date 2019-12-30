U14 Basketbol Ligi maçları nefes kesiyor

Günün ilk maçı İzmit Belediye ile Güneş Gelişim takımları arasında oynandı. İzmit Belediyespor, Güneş Gelişim Kulübü’nü 44-30 yendi. Maçın tamamında üstün oynayan İzmit Belediyespor, rakibini yenerek avantaj sağladı. Günün ikinci maçı ise final niteliği taşıyordu. Her iki takımın başa baş mücadelesini İstanbul Yıldızları karşısında Samask Kulübü 54-53 kazandı.
İSTANBUL YILDIZLARI: 53-SAMASK KULÜBÜ: 54
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Umut Korkut ***, Zeynep Özdemir ***
İSTANBUL YILDIZLARI: Elanur **** (20), Filiz *** (11),Ceylin *** (8), Rana ** (6), Şueda ** (4), Bilge ** (4), Cemre **, Şilan **, Birce **, Zeynep **, Sudenaz **, Emine **
SAMASK KULÜBÜ: Yaren **** (18),Kadriye *** (12), Sude Kurhan *** (11), Sude Gökçe ** (4), Erva ** (4), Meriç ** (2), Elifnaz ** (2), Zeynep ** (1), Sudenur **, Fahriye **, Sema **, Merve **
1.PERİYOD: 23-13, 2.PERİYOD: 38-25, 3.PERİYOD: 45-42, MAÇ SONUCU: 54-53
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz