Ülkemizin efsane sporcularından futbolcumuz Fevzi Açıkgöz ve boksörümüz Ali Çelikiz, en küçük fırsatta kendilerini Yuvacık’ta barajın arkasındaki dağlara atıyor ve bol bol yürüyüş yapıyor. Spor yapıp da bırakanların hayatıyla oynadığını belirten iki usta sporcu “Devam etmeyecekseniz, hiç spor yapmamanız daha iyi. Spor yapıp da bırakmak, son derece tehlikelidir” dediler. Açıkgöz “Sporun kardeşliğinde, eski milli boksör Ali Çelikiz ağabeyimle yürüyüşe devam. Seyahat ve spor ömürden sayılmazmış, spor her yaşta güzel. dostlara selam olsun!..” dedi.
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Açıkgöz: Spor yapıp bırakmak hiç yapmaktan daha tehlikeli
Ülkemizin efsane sporcularından futbolcumuz Fevzi Açıkgöz ve boksörümüz Ali Çelikiz, en küçük fırsatta kendilerini Yuvacık’ta barajın arkasındaki dağlara atıyor ve bol bol yürüyüş yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz