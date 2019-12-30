Açıkgöz: Spor yapıp bırakmak hiç yapmaktan daha tehlikeli

Ülkemizin efsane sporcularından futbolcumuz Fevzi Açıkgöz ve boksörümüz Ali Çelikiz, en küçük fırsatta kendilerini Yuvacık’ta barajın arkasındaki dağlara atıyor ve bol bol yürüyüş yapıyor. Spor yapıp da bırakanların hayatıyla oynadığını belirten iki usta sporcu “Devam etmeyecekseniz, hiç spor yapmamanız daha iyi. Spor yapıp da bırakmak, son derece tehlikelidir” dediler. Açıkgöz “Sporun kardeşliğinde, eski milli boksör Ali Çelikiz ağabeyimle yürüyüşe devam. Seyahat ve spor ömürden sayılmazmış, spor her yaşta güzel. dostlara selam olsun!..” dedi.