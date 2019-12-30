Dilovası’nı krallar gibi ağırladılar

İki yıl önce düştüğü Süper Lig’e direkt yükselme başarısı gösteren Dilovası Belediyespor, Gölcük Şirinköy’de adeta krallar gibi ağırlandı. Kente barış rüzgarları estiren, kritik bölgenin temsilcisi olan takımın 2.başkanı Adnan Sak, kendilerini çok iyi karşılayan Şirinköylülere teşekkür etti. Sak açıklamasında “Şampiyon olarak tamamladığımız 2019-2020 sezonunun son maçında Gölcük Şirinköyspor'a misafir olduk. Bizleri sahasında ağırlayan, evimizdeymiş gibi hissettiren Gölcük Şirinköy Spor Kulübü Başkanı değerli dostum Vedat Karabulut'a çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.