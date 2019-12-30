İki yıl önce düştüğü Süper Lig’e direkt yükselme başarısı gösteren Dilovası Belediyespor, Gölcük Şirinköy’de adeta krallar gibi ağırlandı. Kente barış rüzgarları estiren, kritik bölgenin temsilcisi olan takımın 2.başkanı Adnan Sak, kendilerini çok iyi karşılayan Şirinköylülere teşekkür etti. Sak açıklamasında “Şampiyon olarak tamamladığımız 2019-2020 sezonunun son maçında Gölcük Şirinköyspor'a misafir olduk. Bizleri sahasında ağırlayan, evimizdeymiş gibi hissettiren Gölcük Şirinköy Spor Kulübü Başkanı değerli dostum Vedat Karabulut'a çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
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Dilovası’nı krallar gibi ağırladılar
İki yıl önce düştüğü Süper Lig’e direkt yükselme başarısı gösteren Dilovası Belediyespor, Gölcük Şirinköy’de adeta krallar gibi ağırlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz