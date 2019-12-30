Derince Çenedağ farklı başladı: 5-0

Kocaeli U15 Futbol ligi 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. İlk maçında hemşerisi Çınarlı karşısında 5-0’lık skorla galip gelen Çenedağ’da teknik adam Mustafa Zeybek “Derince Çenedağspor olarak U-15 sezonunu hayırlısıyla açtık, güzel oyun ve farklı skorla kazanarak iyi bir başlangıç yaptık. Tebrikler çocuklar” dedi.