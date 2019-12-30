Kocaeli U15 Futbol ligi 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. İlk maçında hemşerisi Çınarlı karşısında 5-0’lık skorla galip gelen Çenedağ’da teknik adam Mustafa Zeybek “Derince Çenedağspor olarak U-15 sezonunu hayırlısıyla açtık, güzel oyun ve farklı skorla kazanarak iyi bir başlangıç yaptık. Tebrikler çocuklar” dedi.
Bugün 15:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:35 TSİ
Derince Çenedağ farklı başladı: 5-0
Kocaeli U15 Futbol ligi 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz