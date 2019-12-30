BU SEFER ‘GÜNEŞ’ ÇARPILDI: 1-0

Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanan ve 11 puanda olan Kocaeli Güneşspor ile son sıradaki Derbentspor maçı adeta nefesleri kesti. İki takım da maça sıkıntılı çıkarken, ev sahibi Kocaeli Güneşspor, ilk yarı birçok pozisyondan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklara rağmen golsüz sona erdi. İkinci yarı daha atak futbol oynayan deplasman takımı Derbentspor, 33.dakikada, günün flaş ismi Fatih Örsoğlu’nun attığı şık golle 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberliği arayan Güneş, evinde şok bir yenilgi aldı ve 11 puanda kaldı.

58. DAKİKADA SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Bu arada, maçın ikinci yarısında daha sert geçen karşılaşmada, Kocaeli Güneşspor kalecisi Onurcan, bir hava topunda Derbent futbolcusu İbrahim Mert ile birlikte yükseldi, kaleci Onurcan rakibe sert girince, saha bir anda karıştı. Müsabaka 5 dakika durdu. Hakem Serdar Demirkaya ve yöneticiler araya girerek olayları yatıştırdı.

BİTİME İKİ HAFTA KALDI… DERBENT’İN TEK MAÇI VAR…

Sezonun bitimine 2 hafta kala, Kocaeli Güneşspor Kartepe Belediyespor ve Maşukiye ile zorlu maça çıkacak, Derbentspor ise bir maçı bay geçecek, son maçı kendi sahasında oynayacak. Güneşspor iki maçı da kaybedip, Derbentspor kazanırsa, küme düşecek takım Güneşspor olacak. Yani Derbentspor kazanıp, Güneşspor’un kaybetmesini bekleyecek.

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0-B.DERBENTSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (S.Lig B)

HAKEMLER: Serdar Demirkaya ***, Kadir Köken ***, Ömer Faruk Duman ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Onurcan ***, Eren **, Burak ***, Usame **, Mustafa **, Melih ** (Oğuzhan **), Rıdvan ** (Doğukan Tiryaki **), Okan ***, Ömer Selim **, Soner **, Bilal ** (Talha **)

B.DERBENTSPOR: Ömer ***, Kerem ***, Halil İbrahim ***, Eray *** (Mustafa *), İhsan ***, Fatih Dizman ***, Ruhi ***, Meran **, Birol ***, İbrahim Mert ***, Fatih Örsoğlu *** (Mesut **)

GOL: Fatih Örsoğlu DK.33

K.KART: Meran DK.81