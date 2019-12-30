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İzmit Sanayi kendini ateşe attı: 0-3

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda sıkıntılı günler geçiren ve son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla alt sıralarda yer alan İzmit Sanayispor, evinde, ikinci sırada 34 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Gebze Çerkeşlispor’u konuk etti

Ahmet Akay
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Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda sıkıntılı günler geçiren ve son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla alt sıralarda yer alan İzmit Sanayispor, evinde, ikinci sırada 34 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Gebze Çerkeşlispor’u konuk etti

DİRENDİLER AMA…

İlk yarı direnen, ancak maçın ilk yarısının son dakikasında kalesinde gördüğü golle soyunma odasına mağlup duruma düşen, İzmit Sanayispor Çerkeşlispor’a kendi evinde 3-0 mağlup oldu, umudunu ateşe attı. Maça deplasman takımı Çerkeşlispor güçlü kadrosuyla hızlı başladı. Pozisyonlara giren Çerkeşlispor, yakaladığı pozisyonlardan yaralanamadı. İlk yarının bitimine iki dakika kala, başarılı isim Levent’in attığı golle ilk yarıyı önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında yine atak oynayan Çerkeşlispor Levent, kendisinin ve takımının ikinci golüyle 58. dakikada öne geçti. Tolgay’ın 75. dakikadaki golüyle skor 3-0 oldu. Çerkeşli puanını 37’e yükseltirken, İzmit Sanayispor yedeksiz çıktığı maçta sadece 11 futbolcusuyla kendini ateşe attı. İzmit Sanayispor’da iki kırmızı kart çıkarken, Abdülsamet ve Cemal cezalı duruma düştü.

İZMİT SANAYİSPOR: 0-ÇERKEŞLİSPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme A)

HAKEMLER: Coşkun Topçu ***, Ümit Ateş ***, İzzet Aslan ***

İZMİT SANAYİSPOR: Fatih **, Caner **, Cemal **, Mehmet ***, Gökzel ***, Abdülsamet **, Onur **, Serkan **, Selim **, Tayfun **, Hamza **

ÇERKEŞLİSPOR: İlker ***, Yasin ***, Fatih ***, Berkay ***, Onur ***, Tanju ***, Yakup *** (Tolga **), Tugay ***, Levent *** (Doğan **), Mete **, Salih *** (Emre **)

GOLLER: Levent dk.43-58, Tolgay dk.75

 

Bugün 15:40 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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