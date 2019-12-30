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BU KENTTE DE SPORDA KADININ ADI YOK!..

Profesyonel kulüplere milyonlar akıtan, ancak bunun karşılığında erkek futbolunda en fazla 3.Lig’de takımı olan kentimiz, Kadın Futbolu’nda en üst seviyede yer almasına rağmen, transfer yapamadığı için küme düşebilir ve bir yıllık tatlı rüyadan uyanabiliriz.
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Profesyonel kulüplere milyonlar akıtan, ancak bunun karşılığında erkek futbolunda en fazla 3.Lig’de takımı olan kentimiz, Kadın Futbolu’nda en üst seviyede yer almasına rağmen, transfer yapamadığı için küme düşebilir ve bir yıllık tatlı rüyadan uyanabiliriz. Takım Diyarbakır’a da tam 40 saatlik otobüs yolculuğu yaptı, tabii ki 3-1 yenildi

KELLE KOLTUKTA YOLCULUK YAPIYORLAR

Bu arada kelle koltukta otobüsle uzun yıllara giden bayan takımların sık sık ölümlü kazalarla gündeme gelmesi, herkesi korkutuyor ve ‘Kadının sporda da adı yok dedirtiyor. Bunlardan ikisi de Kocaeli Kadın Futbol ve İhsaniye Kadın Voleybol takımları. Doğu ve Güneydoğu’daki maçlarına (Son olmayacak örnek, pazar günkü Diyarbakır maçı. 40 saat otobüs yolculuğu yapıldı) otobüsle giden kadın futbolcuların yanı sıra, 2.Lig’de yer alan İhsaniye kadın voleybolcuları da İzmir, Edirne gibi uzak illere otobüsle gitmek zorunda kalıyor, per perişan oluyor, gece yarısı yola çıkıyor, uykusuz maçını yonuyor ve yine uykusuz, aç biilaç geri dönüyor.

BOŞ PROFESYONELLERE, ÇUVALLA PARALAR BOŞA HARCANIYOR…

Bir yıl boyunca takımların yaptığı kazalarda genelde bayan sporcuların ölmesi tabii ki tesadüf değil. Çünkü kulüplerin kadın sporcuları (basketbol ve voleybol dışında), deplasmanlı lig maçlarına otobüsle gidiyor. Uçak parası ödenemiyor. Kadın sporu sponsor bulamıyor. Çünkü spor sponsor, sponsor ise seyirci istiyor. Bayan voleyboluna ilgisizlik, yatırımları da engelliyor. Voleybol ve basketbol kulüpleri ise sırtını bankalara ve dev kartellerle İstanbul kulüplerine dayamış durumda bulunuyor. Adeta uçaktan inmiyor, 5 yıldızlı otellerde kamp yapıyor. Kocaeli kentinin başta valilik olmak üzere, belediye başkalıkları, dev kartelleri, sanayi ve ticaret odalarıyla kadınlarımıza destek çıkması bekleniyor. Yoksa bu yolculuklar faciaya davetiye çıkarıyor. Yarın çok geç olabilir. Zira unutmayın ki, bu kadın takımının bir kızı, okul maçı sırasında beyin kanaması geçirip, hastanede vefat etti.

 

Bugün 15:41 TSİ - Spor

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