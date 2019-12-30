Gebze'nin İsmet Paşa Caddesi üzerinde kozmetik ürünleri satan bir mağazanın çalışanları, dükkanın önünde yağmur altında donmak üzere olan bir köpek gördü. Mağaza çalışanları, bitkin haldeki köpeğin karnını doyurarak içeri aldı. Köpek, mağazanın içinde yatarak ısınırken, gelen müşteriler ise mağazanın tutumunu takdirle karşıladı.
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Yağmurda ıslanan köpeği mağazaya aldılar
Gebze'de yağmur altında ıslanan ve donmak üzere olan köpeğe, kozmetik ürünler satan mağazanın çalışanları sahip çıktı. Karnı doyurulan köpek, mağazaya alınarak ısınması sağlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz