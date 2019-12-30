Yağmurda ıslanan köpeği mağazaya aldılar

Gebze'nin İsmet Paşa Caddesi üzerinde kozmetik ürünleri satan bir mağazanın çalışanları, dükkanın önünde yağmur altında donmak üzere olan bir köpek gördü. Mağaza çalışanları, bitkin haldeki köpeğin karnını doyurarak içeri aldı. Köpek, mağazanın içinde yatarak ısınırken, gelen müşteriler ise mağazanın tutumunu takdirle karşıladı.