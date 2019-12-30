Gebze Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mevlüt Akbulut'un sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve ağır ithamlarda bulunan yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekmişti. Tepkiler üzerine harekete geçen Gebze Belediyesi Akbulut hakkında kararını verdi. Atatürk’ü masonlukla suçlayan ve hakaret eden Akbulut, Gebze Belediyesi tarafından açığa alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gebze Belediye Başkanlık Makamından bildirilmiştir. Geçtiğimiz günlerde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde bahsi geçen, kurumumuz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mevlüt Akbulut’un sosyal medya hesabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında, 5816 Sayılı kanuna aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında bu paylaşımların kurumumuz tarafından da kabul edilmesi imkansızdır. Bu kabul edilemez olay nedeniyle harekete geçen Gebze Belediyesi Başkanlık Makamı talimatıyla; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mevlüt Akbulut, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi E/k bendi gereğince, açığa alınarak hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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Atatürk'e hakaret eden o müdür açığa alındı
Sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mevlüt Akbulut açığa alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz