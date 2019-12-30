Yağışlarla birlikte bu hale geldi!

Eylül ayından beri ilimizin hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yeterli yağış alamamasından dolayı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi %16’lara kadar düşmüştü. Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, Sapanca Gölü’nden takviye alınarak ilimizin su ihtiyacı bu şekilde karşılanmaya başlanmıştı. Son günlerde yağışların artmasıyla birlikte Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi İSU’nun verilerine göre Yuvacık Barajı’ndaki su oranı yağışlarla birlikte %21 oranına ulaştı.