Eylül ayından beri ilimizin hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yeterli yağış alamamasından dolayı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi %16’lara kadar düşmüştü. Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, Sapanca Gölü’nden takviye alınarak ilimizin su ihtiyacı bu şekilde karşılanmaya başlanmıştı. Son günlerde yağışların artmasıyla birlikte Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi İSU’nun verilerine göre Yuvacık Barajı’ndaki su oranı yağışlarla birlikte %21 oranına ulaştı.
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Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
İSU’dan alınan verilere göre Yuvacık Barajı’nda su seviyesi %21 doluluk oranına ulaştı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz