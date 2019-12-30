Çeker’den sağlık çalışanlarına uyarı

Hastanelerde gelecek ay yapılacak döner sermaye komisyonları seçimleri için hastane çalışanlarına seslenen Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker; “Sağlık çalışanları, bu seçime sahip çıkmalı. İdareler komisyonda yer alacak heyeti kendileri belirlediği takdirde komisyon toplantılarında alınan kararlar hakkında çalışanlar bilgi sahibi olamayacak dolayısı ile kuzuyu kurda teslim etmek suretiyle döner sermayeden paylarına ne düşerse o kadarına razı olacaklar” dedi. Basın açıklamasınaSağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker’in yanı sıra Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Temsilcisi Serap Koçhisar, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temsilcisi Yalçın Gül de katıldı.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VURDUMDUYMAZ”

Sözlerine Sağlık Bakanlığı’na sitem ederek başlayan Çeker; “2020 yılına döner sermaye ek ödemelerinde yaşanan sorunlarla birlikte girmekteyiz. Sağlık Bakanlığı ne yazık ki bugüne kadar sağlık çalışanlarının sahada yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmadığı gibi gün geçtikçe artan sorunlara da kayıtsız kalmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın vurdumduymazlığı neticesinde SUT (Salık Uygulama Tebliği) fiyatları günün şartlarına göre güncellenmedi. Sağlık kurumlarının merkezi bütçeden karşılanması gereken harcamaları ve yatırımları, döner sermaye ek ödemelerinden karşılandığı için ülke genelindeki hastanelerin büyük çoğunluğunda döner sermaye ek ödemesi ödenmemektedir. Ya da 2 ile 5 TL gibi çay ve simit alınmasına yetmeyecek kadar ek ödeme ücreti ödenmektedir” dedi.

“KOMİSYONA ADAY OLUN”

Çalışanların ücretlerinin enflasyon karşısında erimesi, gelir vergisi dilimlerinin yüksek olması nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Çeker; “Sağlık çalışanlarının geçim sıkıntılarını bir nebze hafifletebilmelerine katkı yapacak döner sermeye ek ödemelerinin dağıtılmasına karar veren döner sermaye komisyonu seçimlerinde hassasiyet göstermeleri ve titiz davranmaları gerekmektedir. Kurum çalışanları kendilerini döner sermeye komisyonunda temsil etme kabiliyeti olan idarelerin etkisinde kalmadan çalışanın hakkını savunacak, sağlık çalışanlarını komisyon seçilmelerinde aday olmalarını teşvik etmeli ve seçilmelerini sağlamalılar” şeklinde konuştu.

“EK ÖDEMELER PERSONELE DAĞITILMADI”

Çalışanların iddialarına göre döner sermaye seçimlerinin usulüne göre duyurulmadığını ifade eden Çeker, “Döner sermaye komisyon üyeleri atama yolu ile idareler tarafından belirlenmiş, usulüne uygun toplantı yapılmamış ve yapılan toplantılarda kurumların gelir gider bilançoları görüşüldükten sonra yeterli miktarda döner sermaye geliri olmasına rağmen üst düzey idarecilerin telkinleri sonucu personele dağıtılmadığı iddia edilmektedir. Önümüzdeki ay içerisinde sağlık kuruluşlarında döner sermaye komisyon seçimleri yapılacak. Seçimler gizli oy açık tasnif usulü ile gerçekleştirilir. Çalışanlar için önemli olan bu kurulun nasıl oluşturulacağı ve çalışacağı yönetmenlikle güvence altına alınmıştır” dedi.

“7. MADDEYİ HATIRLATALIM”

“Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları başlıklı 7. maddesini de hatırlatayım” diyen Çeker; “Bu maddede “Komisyonun başkanı hastane yöneticisidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken sağlık tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yürütülür’ düzenlemesine yer verilmiştir” dedi.

“USULÜNE UYGUN YAPILMALI”

Döner sermaye komisyonları ve seçimlerinin çalışanlar için çok önemli olduğunu ifade eden Çeker; “Çalışanların gerçek temsilcileri komisyonda yer alır ise çalışanlar döner sermaye ile ilgili her şeyi en şeffaf şekilde öğrenecek ve çalışanların hakları gerçek anlamda döner sermaye komisyon toplantılarında savunulacaktır. İdareler komisyonda yer alacak heyeti kendileri belirlediği takdirde komisyon toplantılarında alınan kararlar hakkında çalışanlar bilgi sahibi olamayacak dolayısı ile kuzuyu kurda teslim etmek suretiyle döner sermayeden paylarına ne düşerse o kadarına razı olacaklar. Döner sermaye komisyon seçimlerinin yönetmeliğe uygun yapılması, seçim ve adaylık başvuru tarihlerinin kurum çalışanlarına duyurulması için ilimizde hastanelerin idarelerine ve il sağlık müdürlüğüne 23/12/2019 tarih ve 311 sayılı yazı ile müracaatımızı yaptık” dedi.

“ÇALIŞANLAR HAKKINI SAVUNMALI”

Başkan Çeker son olarak;“Sağlık müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren kurumları ilgili yönetmelik çerçevesinde uyarmasını, yönetmeliğe uygun seçimlerin yapılmasını sağlamasını, aksi takdirde yönetmeliği yok hükmünde sayarak atama ile döner sermaye komisyonları oluşturan idareleri tespit ettiğimiz takdirde haklarında hukuki işlem başlatacağız. Çalışanlar bu konuda duyarlı olmalı, tavırlarını açıkça ortaya koymalıdırlar. Döner sermaye komisyonlarına aday olmalılar veya komisyon toplantıların da çalışandan yana tavır koyacak, kendilerini temsil edeceğine inandıkları kurum çalışanlarını döner sermaye komisyonlarına aday göstererek komisyona seçilmelerini sağlamalıdırlar” ifadelerini kullandı.