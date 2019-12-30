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Kanal İstanbul’a bir itiraz da TMMOB’dan

Kanal İstanbul projesine itiraz eden TMMOB beraberindekiler, PTT önünde buluşarak itiraz dilekçelerini bakanlığa gönderdi. İtirazlara muhalefet partileri ve derneklerden de destek geldi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a yapılması planlanan Kanal İstanbul projesine tepkiler devam ediyor. Kanal İstanbul projesine itiraz eden TMMOBİKK Sekreteri Murat Kürekçi PTT önünde katılımcılarla buluşarak Kanal İstanbul projesinin yapılamaması için hazırladıkları itiraz dilekçelerini bakanlığa gönderdi. PTT önünde yapılan açıklamaya TMMOB İKK Sekreteri Murat Kürekçi, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Başkan Yardımcısı Sabriye Şahin, HDP İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit Kent Konseyi Başkanı ve Biz İzmitiz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, çok sayıda STK ve dernekler de katıldı.

“EKOSİSTEMİ YOK EDECEK”

TMMOB adına açıklama yapan TMMOB İKK Sekreteri Murat Kürekçi; “Kanal İstanbul projesi, ülkemizin Marmara ve İstanbul bölgesi başta olmak üzere ekolojik, ekonomik, politik ve coğrafik olarak geleceğimiz ipotek altına alınacaktır. Bizler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir Yapıldığı yerde coğrafyayı yeniden düzenleyen adeta yeni bir ada oluşturan 45 kilometre uzunluğunda kanal, ekosistemi dağıtacaktır. Orada toplanan yeraltı ve yerüstü suları bütünüyle yok edilecektir. Sazlıdere Barajı diye bir baraj kalmayacaktır. Buradan ekosistemin bütün habitatları yok olacaktır. Karadeniz ve Marmara’nın yeniden bir araya gelmesiyle Karadeniz’den akan tuzlu sular önce Marmara’ya sonra Ege’ye zarar verecektir” dedi.

“PROJENİN MALİYETİ ÇOK BÜYÜK”

Sözlerini sürdüren Kürekçi, “14-15 Milyar Dolar civarındaki proje bedeli aslında önceki projelerden de bildiğimiz üzere gerçekçi değildir. Mühendislerin, mimarların ve konuyla ilgili uzmanların çalışmasıyla böylesi bir projenin 200 Milyar TL’nin üzerinde olduğunu göstermektedir. Bugün 2 bin 324 TL olarak açıklanan asgari ücretle birlikte yaratılan yeni vergiler, bütçede oluşan açık aslında bu projeyle hiçbir şeyin cevabını verebiliriz. İhtiyacımız üretimsizliğe karşı tardımda, hayvancılıkta ve sanayide yeniden üretmeyi hedef almaktır” şeklinde konuştu.

“BİZLERE RAĞMEN YAPAMAYACAKLAR”

Kanal İstanbul projesi için ayrılacak ödeneğin aynı zamanda ranta ayrılmış olacağını da ifade eden Kürekçi, “Bu paraların sadece ve sadece konu edilen projenin ranta aracı olacağını bilmeliyiz. Bizler burada sadece İstanbul’a yapılan projeyi değil ülkemiz ve çocuklarımızın geleceğini tartışıyoruz. Kocaeli’den Ankara’ya sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. ÇED raporuna itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bizlere rağmen bu projeyi kimse yerine getiremeyecektir. Birlikteliğimiz başarımızı beraberinde getirecekti” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından hazırlanan dilekçeler posta yoluyla bakanlığa gönderildi.

Bugün 16:21 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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