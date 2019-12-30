Çakar: Kanal İstanbul’la Türkiye büyük zarar görecek!

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar partisinin ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına ilçe yöneticileri de eşlik etti. Mazbatasını aldıktan sonra ilk basın toplantısını yapan İlçe Başkanı Çakar, kongre sürecini de değerlendiren Çakar; “Kongremize çok büyük bir katılım oldu. Katılım sayısına bakıldığında belki de İzmit tarihinde en çok katılımlı kongre oldu diyebiliriz. Delege İzmit ilçeye güvenmiş. 411 delegemiz geldi ve oyunu kullandı. Biz delege seçimlerini yaparken 3 üyesi olan köye bile gidip sandık kurduk. Üyeler de sorumluluklarını bilerek oy kullandı. Masa başından delege seçseydik kongreye bu kadar katılım olmazdı. Bundan sonra ki kongremizde yüzde yüz katılımlı kongre gerçekleştirmek istiyoruz. Aldığımız görev ve yetki bizim sorumluluğumuzu arttırdı. Mazbatayı aldıktan sonra bize oy vermiş ya da vermeyen tüm mahalle delegelerimizi ziyarete başladık. Biz ayrıştırıcı değil, birleştirici rol üstleniyoruz.” dedi.

“ KOCAELİ CİDDİ TEHDİT ALTINDA”

Kanal İstanbul projesinin zararlarından bahseden Başkan Çakar; “Kocaeli de dahil Türkiye'nin gerek doğa gerekMarmara fay hattına vereceği zarar da düşünüldüğünden telafisi imkansız zararlara sebep olacaktır. Kanal İstanbul Projesiyle başta İstanbul, Trakya, Kocaeli ve Türkiye zarar görecektir. Bu projeyle ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği riske girecektir. Marmara bölgesinin ciddi bir fay hattının üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Deprem tehlikesi ile böylesine burun buruna yaşarken bu proje ile Kocaeli’mizde ciddi tehdit altında kalacaktır. Topraklarımızı doğamızı denizimiz Birilerinin rantı için feda etmemeliyiz. Bu çok büyük bir vebaldir. Hükümetin de bu kararından biran önce dönmesi gerekmektedir. Bunu bir siyasi yenilgi olarak değil Türkiye’mizin geleceğinin daha sağlam zeminlerle ilerlemesi olarak görülmelidir.

“BU PROJEYE HİÇ GEREK YOK”

Ülkede çözülmesi gereken daha önemli sorunlar olduğuna dikkat çekerek, projenin yapılmaması gerektiğini vurgulayan Çakar; “8 bin 500 yıldır var olan İstanbul su kaynaklarını kaybedecek. Terkos gölüne tuzlu su karışacak. Sazlı dere barajı devre dışı kalacak. Yer altı su kaynakları yok olacak. Ayrıca ülkenin yarısı yoksulluk sınırı altındayken işsizlik almış başını giderken 420 memur alımı için 25 bin kişi başvurmuşken Böylesi bir projeye girişilecek düşünülecek ne zamanı ne yeridir. Bu siyasi bir sorun olarak düşünülemez. Türkiye’nin ortak problemidir. Ortak akılla biran önce bu yanlıştan dönülmesini arzu ediyorum. 2020’de CHP olarak düşüncemiz erken seçim olacaktır. Bu da iktidara yürüyüşümüzdür. Geçen seçimde İzmit’te yaşattığımız mutluluğu 2020’de Kocaeli ye ve Türkiye’ye yaşatacağız” dedi. Öte yandan İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere Kanal İstanbul projesi ÇED raporuna olumsuz karar verilmesi talebi için imza kampanyası başlattı. İmzaladıkları dilekçeleri Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne teslim edecekler. Dün itibariyle Yahya Kaptan Mahallesi’nde bin 500 adet imza toplandı” ifadelerini kullandı.