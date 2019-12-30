Lise öğrencisi F.A.D., polis merkezine giderek, arkadaşlarıyla birlikte tanışıp vakit geçirdikleri oto kiralama şirketi sahibi R.G.'nin kendilerine yemek ısmarladığını, alkol ve sigara aldığını anlattı. 40 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği R.G.'nin daha sonra kendisini Başiskele'de bulunan bir dağ evine götürdüğünü, dokunmak ve öpmek için ısrar ettiğini ifade etti. Başka bir gün de R.G. ile İzmit’te buluştuklarını, zanlının bir şişe alkol alıp geldiğini aynı tacizleri tekrarladığını kaydetti. A.D.’nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, R.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Liseli kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı!
İzmit'te 17 yaşındaki lise öğrencisi F.A.D., oto kiralama şirketi sahibi R.G.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, R.G.’yi arıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz