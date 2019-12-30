Antalya’dan iyi haber 2-2

Devre arası kampını Antalya Lara’da sürdüren Kocaelispor, ikinci hazırlık maçında 2. Lig Beyaz Grup’un şampiyonluk adayı takımlarından, Ertuğrul Sağlam’ın çalıştırdığı Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil Siyahlılar maçta Yakup ve Burak Süleyman’ın golleri ile 2-0 öne geçti. Son bölümlerde Samsun ekibi adına oyuna sonradan giren Atabey 2 gol attı ve mücadele 2-2 sona erdi.

YAKUP SAĞ KÖŞEYE BIRAKTI

Belek Kaya Palazo Otel Sahası’nda oynanan maça iki takım da kontrollü başladı. 20’de Yakup sol ayağı ile çektiği şut sonrası sağ köşeden ağları buldu. (1-0) İlk yarının kalan süresinde Samsun ekibi üst üste pozisyonlar bulsa da Ercüment kalesinde devleşti rakibe gol izni vermedi. İlk yarı Kocaelispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MUHTEŞEM BİR GOL!

Kocaelispor ikinci yarıya da çok iyi başladı. Alihan, Gökdeniz’den aldığı pas sonrası topu Burak Süleyman’a uzattı. Topla ceza sahasına giren Burak Süleyman enfes bir dokunuşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi. (2-0) İkinci yarıda Kocaelispor ve Samsunspor oyuncu değişiklikleri yaptı. Samsun ekibinde sonradan giren Atabey, yapılan basit hatalar sonucu 80 ve 81’de attığı gollerle skoru 2-2’ye getirdi.

SIRADAKİ RAKİP BANDIRMA

Kalan sürede başka gol olmadı ve ilk maçında Bayburt ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor ikinci maçında da 2-2 berabere kaldı. Bu maçın son bölümlerinde Doğan Karakuş da forma giydi. Yeşil Siyahlılar bu akşam yapacağı antrenmanın ardından izne çıkacak ve 1 Ocak akşamı toplanacak. Kocaelispor’un kamptaki üçüncü rakibi 2. Lig takımlarından ve sezonun ilk yarısını 2. sırada tamamlayan, Samet Katanalp’in formasını giydiği Bandırmaspor ile oynayacak. Bir gün sonraki rakip de Eyüpspor olacak.

KOCAELİSPOR: 2-SAMSUNSPOR: 2

SAHA: Kaya Palazzo Belek

KOCAELİSPOR: Ercüment***, Semih*** (Dk. 90 Yiğit Canguru?) Erdinç*** (Mehmet Öztonga*), Taha Batuhan***, Kemalcan**, Mesut*** (Dk. 60 Sefa**) Serdar Ümit***, Burak Süleyman*** (Dk. 89 Doğan Karakuş?), Alihan*** (Dk. 80 Gökay*), Talha** (Dk. 46 Gökdeniz**), Yakup*** (Dk. 70 Cihad**)

SAMSUNSPOR: Ahmet** (Furkan**), Erkam** (Necmican*), Ercan***, Recep Burak*** (Gökhan Meral***), Ramazan*** (Polat**), Halil İbrahim*** (Özcan*), Oğuz Gürbulak*** (Enes İslam**), Gökhan Alsan*** (Ali Gündoğdu*), Bahattin Köse*** (Atabey Çiçek***), İlyas Kubilay Yavuz*** (Guido Koçer***), Ahmethan Köse**

GOLLER: Dk. 20 Yakup, Dk. 52 Burak Süleyman (Kocaelispor) Dk. 80 ve 81 Atabey (Samsun)