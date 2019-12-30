Azmi Hoca'ya güzel kutlama

İlimizde eğitim veren önemli kurumlar arasında yer alan Özel Körfezim Okulları’nın Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu’na, doğum günü olması nedeniyle keyifli bir organizasyon düzenlendi. Hatipoğlu, kendisi için hazırlanan ‘Üç Hilal’ şeklindeki pastayı üflerken, yanında bulunan başta MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere çok sayıda davetli alkışlarla ‘iyi ki doğdun’ diye tezahüratlarda bulundu. Azmi Cihat Hatipoğlu, mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan başta MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve diğer dostlarına şükranlarını sunduğunu söyledi.