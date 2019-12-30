Aysun Arifoğlu, Artvinliler Derneği'ne üye oldu

Koza, Üzülme ve Güneş Yeniden Doğacak adlı kitapları ile başarı basamaklarını tırmanan Aysun Arifoğlu Tekin, Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği’ne üye oldu. Üyelik formunu Dernek Başkanı Nihat Tekgümüş’e teslim eden Arifoğlu, yaptığı açıklamada; derneğe üye olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Üyelik formunu kayda alan Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Tekgümüş ise Arifoğlu’na hoş geldin dileklerini iletti.