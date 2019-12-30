Ender Oğuz Hukuk Bürosu çalışanları buluştu

Körfez’de faaliyet gösteren Ender Oğuz Hukuk Bürosu’nun çalışanları hem aralarındaki kaynaşmayı artırmak hem de gündemdeki konuları değerlendirmek için bir araya geldi. Özel bir mekânda düzenlenen etkinliğe, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ender Oğuz olmak üzere, çalışanlar katıldı. Önemli konular hakkında fikir alışverişinin gerçekleştirildiği buluşmada sürpriz bir misafir de yer aldı. Bizim Cafe isimli iş yerinin sahibi genç girişimci iş kadını Zübeyde Balıkçı Çalık, Oğuz Hukuk Bürosu’nun önemli işler yaptığını belirterek, avukat dostlarına başarı dilediğini söyledi.