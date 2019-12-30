O Ses Türkiye Yarışması ile adını duyuran ve ilçesi Körfez’i gururlandıran Velican Kaya, müzik alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Dört jüriden üçünü döndürmesini başaran ve Seda Sayan'ın yarışmacısı olarak bir üst tura çıkan Kaya, memlekete döndükten sonra Kocaeli Ağrılılar Derneği üyelerine ve katılmak isteyenlere bağlama kursu vermeye başladı. Kaya, kurslarının son derece zevkli geçtiğini, katılmak isteyenler Körfez Ağrılılar Derneği ile iletişim kurabileceğini belirtti.
Bugün 16:43 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:44 TSİ
Velican Kaya’dan bağlama kursu
O Ses Türkiye Yarışması ile adını duyuran ve ilçesi Körfez’i gururlandıran Velican Kaya, bağlama kursu vermeye başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz