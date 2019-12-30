Velican Kaya’dan bağlama kursu

O Ses Türkiye Yarışması ile adını duyuran ve ilçesi Körfez’i gururlandıran Velican Kaya, müzik alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Dört jüriden üçünü döndürmesini başaran ve Seda Sayan'ın yarışmacısı olarak bir üst tura çıkan Kaya, memlekete döndükten sonra Kocaeli Ağrılılar Derneği üyelerine ve katılmak isteyenlere bağlama kursu vermeye başladı. Kaya, kurslarının son derece zevkli geçtiğini, katılmak isteyenler Körfez Ağrılılar Derneği ile iletişim kurabileceğini belirtti.