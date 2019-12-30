Uyuz vakalarında büyük artış

Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, hastalığın son altı aydır var olduğunu ancak son iki aylık süreç içerisinde ise daha yaygınlaştığını ifade ederken, Konak Hastanesi Hekimi Dermatolog Uzm. Dr. Kâmile Demirci her gün en az 3 hastanın hastaneye geldiğini, eczacılar ise her hafta en az 2-3 kişinin ilaç almaya geldiğini ifade etti. Görüşünü aldığımız İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ise durumun normal seyrinde olduğunu belirterek, “Uyuz vakaları zaman zaman yaşanabiliyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak biz bunun takibini de yapıyoruz ancak salgın niteliğinde olan bir uyuz vakası söz konusu değil” dedi. Ergüney vaka sayısı ile ilgili rakam paylaşmadı.

“HER GÜN EN AZ 3 HASTA GELİYOR”

Son 2 aydır uyuz vakalarının aşırı yaşandığını ifade eden Konak Hastanesi hekimi Dermatolog Uzm. Dr. Kâmile Demirci; “Ben 2 yıldır Konak Hastanesi’nde çalışıyorum, geldiğimden beri bu hastalığın yoğunluğu ilgimi çekmişti. 2 yıldır en çok baktığım hastalık diyebilirim. Son 2 aydır da aşırı yoğunlaştı. Bir gün içerisinde en az 2-3 tane uyuz vakası ile karşılaşıyoruz. Bu hastalığın asıl sebebi ortak kullanılan yerlerin hijyeninin zayıf olmasıdır.

“DİREK TEMASLA BULAŞIYOR”

Otobüslerde oturduğumuz koltuklar, tuttuğumuz kol kısımları bu gibi yerlerden çok çabuk bulaşır. Toplu taşıma araçları, kıyafetlerin üst üste asılması mağazalarda aynı kıyafetlerin herkes tarafından denenmesi bu hastalığın yayılma sebebidir. Direk temasla bulaşan bir hastalıktır. Cansız ortamda 72 saat içerisinde yaşayan bir parazittir. Tedavi aşamasındaysa ilaç kullanılınca parazitin ölümü 3 günde gerçekleşir ancak kaşıntı 7-10 gün arası azalarak devam edebiliyor” şeklinde konuştu.

“İLAÇ STOKLARI TÜKENDİ”

Kocaeli’de yaşanan uyuz vakalarının yeni olmadığını sadece medyaya yeni yeni yansımaya başladığını ifade eden Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı; “Aslında bu vakalar son altı aydır yaşanıyor. Son iki ay daha da sıklaştı. Bunun temel sebebi kişisel temizliğin yeterli düzeyde yapılmamasıdır. Özelikle ortak kullanım alanlarındaki tuvaletlerin hijyenik olmaması ve buraların bu şekilde kullanılması bu hastalığın yayılmasına sebep oluyor. Küresel ısınma etkisiyle havaların yeteri kadar soğuk olmaması da hastalığın yayılma sebeplerinden. Havalar soğukken bu tür virüslerin oluşumu önlenmiş oluyor. Ayrıca sokak hayvanlarının da ortamlarının iyileştirilerek hastalığın oluşumunun önüne geçilebilir.

İLAÇ STOKLARI TÜKENDİ

Ortak kullanılan her şeyin temizliği çok önemlidir çünkü hastalık çok kısa bir süre içerisinde yayılıp bulaşabiliyor. Uyuz vakasındaki artış nedeniyle de hekimlerin tedavide kullandığı uyuz ilaçlarının da stokları tükendi. Hastalığın bulaşmaması adına uyuz olan kişinin yaşadığı ortamdaki insanların da bu ilaçları kullanmak zorunda olması bu stokların tükenmesine sebep oluyor. Tedavi için hekimlerin yazdığı yapma ilaçları hazırlayarak, hastaların tedavisine destek oluyoruz. Halkımızın hijyen konusunda daha da dikkatli davranması gerekiyor” dedi.

“1980’DEN BERİ İLK KEZ”

En son 1980’li yıllarda bu kadar çok uyuz vakasıyla karşılaştıklarını söyleyen Özcan Eczanesi sahibi Eczacı Taner Özcan hastalıkla ilgili olarak; “Son 2-3 aydır yoğunlaştı bu hastalık. Uyuz başta kişisel vücut temizliğine dikkat edilmemesinden kaynaklanır. İnsanların birbirlerinin ayakkabı ve kıyafetlerinin giymesi sonucu da oluşur. Özellikle tuvalet hijyenine dikkat edilmemesi uyuzun esas başlama sebebidir. Uyuz nedeniyle en çok gelen hastalar ise yaşlılar ve gençler. El ayak hijyeni, tırnak bakımı ve tuvalet hijyeni çok önemli” dedi.

“EN ÇOK YAŞLILARDA GÖRÜLÜYOR”

Hastalığın asıl sebebinin kişisel temizliğe dikkat edilmemesi olduğunu söyleyen Senem Eczanesi sahibi Eczacı Recep Eşsiz ise; “Son 2-3 aydır uyuz vakasıyla çok fazla karşılaşıyoruz. Her hafta mutlaka en az 2 kişi ilaç almaya geliyor. Hastalığın asıl oluşum sebebi el, ayak, tuvalet hijyenine gereken özenin gösterilmemesidir. Özellikle en çok da yaşlılarda ve öğrencilerde görülüyor. Yaşlıların bakımı çok önemli. Gençler de de görülüyor. En çok umuma açık yerlerdeki tuvaletlerin temizliği hastalığın oluşumuna sebep oluyor” dedi.