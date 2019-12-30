Vali Aksoy: 2020’de Kocaeli’yi daha ileriye taşıyacağız

Vali Aksoy mesajında şu ifadeleri kullandı: “Acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anılarıyla 2019 yılını geride bırakıyor, yeni umutlarla ve huzur içinde 2020 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle 2020 yılının; başta ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını, huzur ve güven getirmesini, başarıların sürekli olmasını, sevginin hiç eksik olmamasını, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesini temenni ediyorum.

2020’DE YENİ UMUTLAR

Kocaeli’mizi, 2020 yılında da devlet ve millet işbirliğiyle daha ileriye taşıyabilmenin gayreti ve çalışması içerisinde olacağız. Gelecek kuşaklara, vatandaşı olmaktan gurur duyacakları, başarılarıyla övünecekleri bir ülke bırakmak, onlara aydınlık yarınları hazırlamak ortak sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni umutlarla karşıladığımız 2020 yılının insanlığa barış getirmesini, ülkemizin, milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.