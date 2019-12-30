İzmit Encümeni’nden, yılın son toplantısında ceza yağdı

İzmit Belediye Encümeni’nden 2019 yılının son toplantısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan arazi denetimlerinde Yeşilova Biberiye Sokak ve Aytür Sokak’ta asfalt kesme makinesi kullanmayarak ve asfaltı tahrip eden SEDAŞ’a 2’şer bin TL’den toplamda 4 Bin TL ceza verildi. Turgut Mahallesi Torkuş Tepe Sokak 3511 Ada 35 nolu parselde Necmiye Barlas’a ait binanın bodrum katında ruhsat ve proje eklerine aykırılık ilave imalata, 3 Bin 514 TL para cezası verildi. Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi 3566 Ada 30 nolu parselde Mustafa Necati Cerrahoğlu’na ait yapıdaki kaçak inşaata (yapıyı yıkarak çelik konstrüksiyonlu bir yapı yapmış) 54 Bin 673 TL para cezası verildi. Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Tonya Sokak 200 Ada 12 nolu parselde komşu parseldeki zarardan dolayı şahsa 4 Bin 648 TL para cezası verildi.

7 YER KİRAYA ÇIKARILACAK

Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi 1468-1469 Adalar arası terkli alanda 7 ve 10 Nolu ATM yerleri aylık muhammen bedel 2 Bin 500 TL ile kiraya çıkacak. Ayrıca Kulfallı Mahallesi Topçular Sokak No:1 adresindeki iş yeri aylık 500 TL, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Lozan Caddesi’ndeki taksi durağı yeri aylık 380 TL, Yenimahalle İlke Sokak’ta açık spor tesisi 5 Bin 500 TL, Şahinler Mahallesi Çiftlik Mevkii No:14 adresindeki iş yeri aylık 350 TL, Şahinler Mahallesi Çiftlik Mevkii no 14 adresindeki dernek lokali aylık 100 TL muhammen bedel ile ihaleye çıkacak. Ayrıca duygu sömürüsü yapan dilencilerin üzerinden çıkan 668,85 TL’nin kamuya aktarılmasına karar verildi.