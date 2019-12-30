ADD Gebze yeni yıla umutlu giriyor

ADD Gebze Şubesi sabah kahvaltısı düzenledi. Yeni yıl öncesi birlik ve beraberlik adına düzenlenen sabah kahvaltısı Marmaris Etiler Kafede düzenlendi. Düzenlenen kahvaltı programına İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı Başkan Adayı Recep Dursun, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. ADD Gebze Şubesi düzenlenen sabah kahvaltısıyla gövde gösterisi yaptı.

BİRLİK VE BERABERLİK YILI OLSUN

Programda bir konuşma yapan ADD Gebze Şubesi Başkanı Nilgün Aydın, “Memleketimiz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz farklı olabilir, ancak bayrağımız, milletimiz ve büyük liderimiz tektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında yürümeye devam edeceğiz. Kadınlara şiddetin olmadığı, çocuk gelinlerin yer almadığı, güzelliklerin ve iyiliklerle dolu bir sene diliyorum, herkesin yeni yılını şimdiden kutluyor, birlik ve beraberlik dolu günler diliyorum” dedi.